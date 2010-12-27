Маленький мальчик стал миллионным пассажиром аэропорта "Симферополь"

Четырехлетний Даниил Баринов получил от сотрудников аэропорта сертификат на обслуживание в бизнес-зале и памятные сувениры.

Миллионным пассажиром международного аэропорта "Симферополь" с начала 2018 года стал четырехлетний мальчик, который летел вместе со своей мамой Викторией в Москву. Ему вручили сертификат на посещение бизнес-зала, а также памятные сувениры. Об этом сообщают "Риа новости", ссылаясь на пресс-службу авиаузла.

Сообщается, что в этом году аэропорт "Симферополь" объявил своего миллионного пассажира на восемь дней раньше, чем в прошлом. Отмечается, что в 2018 году пассажиропоток аэропорта стал больше на 8 % по сравнению с 2017 годом.

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Фото: ВКонтакте / международный аэропорт "Симферополь"