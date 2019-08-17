Американский бизнесмен обвинил Порошенко в выведении не менее 8 млрд долларов из Украины

По мнению миллиардера, бывший президент прикрывался рефинансированием коммерческих банков.

Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин обвинил бывшего президента Украины в выведении средств из страны. Об этом пишет издание "Страна.ua".

По словам Кислина, за время своего президентства Порошенко вывел из бюджета Украины не менее 8 млрд долларов. Бизнесмен заявил, что пятый президент Украины прикрывался рефинансированием коммерческих банков. На самом деле деньги поступали в карманы различных людей. Только по известным фактам, от 700 до 800 млн долларов были выведены через госкомпанию "Центрэнерго".

В настоящий момент Кислин обратился в Госдеп США с просьбой начать расследование против Порошенко. Он также прибыл на Украину, чтобы встретиться с новым руководством страны и обсудить, в том числе, расследование дел, возбужденных в отношении Порошенко.

При Порошенко Кислину был запрещен въезд на Украину из-за того, что он разоблачил коррупционные схемы президента. В частности, речь идет о схеме, связанной с закупкой угля. Бизнесмен заявил, что "Порошенко и его банда" получали по 100 долларов с каждой тонны.

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Видео: YouTube / Петро Порошенко, Стоп Корупції