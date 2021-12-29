Миллиардер Шепель пострадал в ДТП на Рублевском шоссе

Бизнесмена госпитализировали. Всего в аварии пострадали четыре человека.

Российский миллиардер Алексей Шепель пострадал в результате массового ДТП в Москве. Об этом сам предприниматель сообщил в интервью газете "Известия".

Авария произошла 8 февраля на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь. В настоящее время Шепель находится в медицинском учреждении. По предварительным данным, бизнесмен на момент ДТП находился в автомобиле "Мерседес".

По информации столичной Госавтоинспекции, всего столкнулись шесть автомобилей. В резльтате аварии пострадали четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы. Предварительно установлено, что водитель Mercedes не справился с управлением, вследствие чего совершил столкновение с идущими впереди автомобилями.

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Фото: Telegram / Новости Москвы