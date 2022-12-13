Миллиардер Мирилашвили продал три крупных ТЦ Петербурга

Сергею Медведеву, который отвечает за юридические вопросы компании, перешил 82% доли в активе.

Стало известно, что миллиардер Михаил Мирилашвили покинул состав учредителей ООО "Петро Мир". В их собственности находятся три ТЦ Петербурга. Об этом 29 марта пишет "Деловой Петербург".

Сергею Медведеву, который отвечает за юридические вопросы компании, перешил 82% доли в активе. "Петро миру" принадлежат ТРК "ПИК" на Сенной площади, ТРК "Адмирал" на Малой Морской улице и ТК "Озерки" у одноименной станции метро.

На конец 2021 года баланс юрлица составял 2,4 млрд рублей, согласно данным системы "Контр.Фокус". Помимо этого, Медведеву перешли 84% Мирилашвили в компании "Капитал Девелопмент".

Михаил Мирилашвили считался одним из самых влиятельных и состоятельных жителей Петербурга. В 2012 году журнал Forbes оценивал его состояние в $750 млн.

Ранее в ТРК "Континент" на Бухарестской объявили пожарную тревогу. Всех посетителей и сотрудников магазинов попросили покинуть здание.

Фото: Piter.tv

