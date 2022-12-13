В ТРК Континент на Бухарестской объявили пожарную тревогу

В ТРК "Континент" на Бухарестской улице провели эвакуацию. В торговом комплексе сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Всех посетителей и сотрудников магазинов попросили покинуть здание. По словам некоторых сотрудников, в ТРК произошла ложная тревога. Информация проверяется.
Задымления на кадрах не видно, огня тоже. Возможно, пожарная сигнализация сработала из-за небольшой коллапса на кухне одного из ресторанов.
Ранее на Piter.tv: в Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербурга
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