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В ТРК Континент на Бухарестской объявили пожарную тревогу

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Всех посетителей и сотрудников магазинов попросили покинуть здание.

В  ТРК "Континент" на Бухарестской улице провели эвакуацию. В торговом комплексе сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Всех посетителей и сотрудников магазинов попросили покинуть здание. По словам некоторых сотрудников, в ТРК произошла  ложная тревога. Информация проверяется.

Задымления на кадрах не видно, огня тоже. Возможно, пожарная сигнализация сработала из-за небольшой коллапса на кухне одного из ресторанов.

Ранее на Piter.tv: в Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербурга

Теги: бухарестская улица, пожарная тревога, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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