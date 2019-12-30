Миллиардер Агаларов раскритиковал российские зарплаты и пенсии

При этом он отметил налаженную работу налоговых органов.

Президент Crocus Group Азар Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян. Он отметил, что сегодня средняя пенсия в стране составляет 200 долларов (примерно 12 тысяч рублей). Средняя заработная плата тоже низкая, считает миллиардер.

В интервью журналу Forbes он заявил, что производство в России невозможно нарастить, если не увеличить доходы населения. В противном случае товары и услуги некому будет продать.

При этом миллиардер отметил налаженную работу налоговых органов. По мнению Агаларова, налоговая нагрузка у россиян высокая и собираемость налогов продолжает расти. "В следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать", - отметил бизнесмен. Он уверен, что результаты будут лучше, если налоговая нагрузка снизится.

Азар Агаларов занимает 52-е место в списке самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.

Ранее мы писали, что российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году.

Видео: YouTube / World Business Channel