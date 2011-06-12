Миллер: США верят в возможность мира между Арменией и Азербайджаном после обмена пленными

Он также отметил, что стороны обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия.

Соединенные Штаты верят в возможность мира между Арменией и Азербайджаном после обмена пленными. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон приветствует недавний обмен военнослужащими, который провели Ереван и Баку. Он также отметил, что стороны обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия.

Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы его добиваться. Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Ранее мы сообщали, что Азербайджан и Армения совершили обмен военнослужащими.

Видео: YouTube / U.S. Department of State