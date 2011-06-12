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Миллер: США верят в возможность мира между Арменией и Азербайджаном после обмена пленными

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Он также отметил, что стороны обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия.

Соединенные Штаты верят в возможность мира между Арменией и Азербайджаном после обмена пленными. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон приветствует недавний обмен военнослужащими, который провели Ереван и Баку. Он также отметил, что стороны обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия.

Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы его добиваться.

Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Ранее мы сообщали, что Азербайджан и Армения совершили обмен военнослужащими.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: азербайджан, армения, госдепартамент сша, мэттью миллер, обмен военнопленными
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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