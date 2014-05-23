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Азербайджан и Армения совершили обмен военнослужащими

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Процесс обмена военнослужащими прошел на границе двух стран.

Азербайджан и Армения совершили обмен военнослужащими по формуле "2 на 32". Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

Процесс обмена военнослужащими прошел в направлении села Бала Джафарли на границе двух стран. Армения вернула Баку военнослужащих Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова. В свою очередь, Азербайджан передал Еревану 32 армянских военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана о нормализации отношений.

Видео: Telegram / APA

Теги: азербайджан, армения, обмен военнопленными
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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