Процесс обмена военнослужащими прошел на границе двух стран.

Азербайджан и Армения совершили обмен военнослужащими по формуле "2 на 32". Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

Процесс обмена военнослужащими прошел в направлении села Бала Джафарли на границе двух стран. Армения вернула Баку военнослужащих Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова. В свою очередь, Азербайджан передал Еревану 32 армянских военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана о нормализации отношений.

Видео: Telegram / APA