Азербайджан и Армения совершили обмен военнослужащими по формуле "2 на 32". Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.
Процесс обмена военнослужащими прошел в направлении села Бала Джафарли на границе двух стран. Армения вернула Баку военнослужащих Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова. В свою очередь, Азербайджан передал Еревану 32 армянских военнослужащих.
Ранее мы сообщали, что генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана о нормализации отношений.
Видео: Telegram / APA
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