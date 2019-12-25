Милейко уволили с поста замглавы Росгвардии по итогам служебной проверки

Он в данный момент задержан.

Заместителя руководителя Росгвардии Сергея Милейко уволили с поста по итогам служебной проверки летом 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Отмечается, что причина увольнений — ряд критических публикаций в СМИ.

В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности. Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии

Известно, что Милейко в данный момент задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее "Коммерсантъ" узнал об отставке двух заместителей главы Росгвардии.

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