Mihoyo представила обновление 1.1 для Honkai: Star Rail

Патч станет доступен для игроков с 7 июня.

Компания HoYoverse сообщила о том, что компьютерная игра Honkai: Star Rail получит новое обновление 1.1 под названием "Галактические странствия". Разработчики планируют выложить его в Интернет уже 7 июня 2023 года. В описании патча говорится о том, что первопроходцам предстоит исследовать новые локации и явления на космической станции "Герта", планете Ярило-VI и Лофу Сянчьжоу, а также познакомиться с тремя новыми героями: Серебряным Волком, Лочей и Юйкун. Первые два персонажа станут доступны клиентам за счет специальных "прыжков". Серебряный Волк представляет из себя героиню, которая может накладывать на соперников всевозможные ослабления, а Лоча - помогает пользователям, следующим по пути Изобилия. Она также может исцелять товарищей. Юйкун является персонажем мнимого типа по пути Гармонии, её способности сосредоточены вокруг усиления друзей. Напомним, что в рамках данного патча 1.1 игроки смогут принять участие в ряде событий на территории станции "Герта" и Белобога.

Рэпер Lil Wayne снялся в трейлере игры Street Fighter 6.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail