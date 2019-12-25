Антициклон и атмосферный фронт поборются за погоду в Петербурге во вторник

В небе станет больше облаков, однако дождей по-прежнему не ожидается.

Во вторник, 5 октября, погода в Петербурге будет формироваться в противоборстве антициклона и атмосферного фронта. Облаков в небе станет больше, однако пока обойдется без дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе прогреется до +12…+14 градусов. В Ленобласти до +10…+15. Ветер станет более плотным и подует с юга с порывами 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что Петербург занял восьмое место в мировом индексе роста цен на жилье.

Фото: Instagram / naja_urbanmood