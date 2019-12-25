Петербург занял восьмое место в мировом индексе роста цен на жилье

По итогам II квартала этого года Петербург занял восьмое место рейтинга по росту цен на жилье Global Residential Cities Index. Данные привела консалтинговая компания Knight Frank.
Петербург по-прежнему входит в топ-10, переместившись за год с пятого (+16,2%) на восьмое место (+26,7%). Генеральный директор Knight Frank St Petersburg Никита Пашков объяснил, с чем связано повышение стоимости жилья. Во-первых, рост цен на строительные материалы спровоцировал удорожание себестоимости строительства. Также, отметил эксперт, на стройплощадках не хватает рабочей силы, в том числе трудовых мигрантов.
Лидерами рейтинга стали канадский город Галифакс, турецкий Измир и столица Южной Кореи Сеул. Москва расположилась на пятом месте.
Ранее стало известно, что цены на петербургские новостройки пошли вниз.
Фото: Piter.tv
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