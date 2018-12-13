Михаил Шемякин создаст на Садовой фреску по мотивам "Щелкунчика"

Автора привлекли крысы из произведения.

В Центральном районе Петербурга Михаил Шемякин создаст собственное граффити. Работа мастера должна появиться на стене дома 11 по улице Садовой, в арке. Художник вдохновлялся балетом "Щелкунчик", созданным для Мариинского театра. Место выбрано не случайно. Рядом со зданием располагается Центр автора.

Презентация граффити состоится в День празднования дня города. На данный момент известно, что художник использовал технику urbanfresсo. Ее изобрел другой петербургский мастер - Олег Лукьянов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовой площади разместили 400-килограммовую люстру.

Фото и видео: Невские новости