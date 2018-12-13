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Михаил Шемякин создаст на Садовой фреску по мотивам "Щелкунчика"

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Автора привлекли крысы из произведения.

В Центральном районе Петербурга Михаил Шемякин создаст собственное граффити. Работа мастера должна появиться на стене дома 11 по улице Садовой, в арке. Художник вдохновлялся балетом "Щелкунчик", созданным для Мариинского театра. Место выбрано  не случайно. Рядом со зданием располагается Центр автора.

Презентация граффити состоится в День празднования дня города. На данный момент известно, что художник использовал технику urbanfresсo. Ее изобрел другой петербургский мастер - Олег Лукьянов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовой площади разместили 400-килограммовую люстру.

Фото и видео: Невские новости

Теги: граффити, михаил шемякин, олег лукьянов, фреска, щелкунчик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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