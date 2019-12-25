Петербург оказался в теплом секторе циклона 26 октября

Температурные показатели сегодня превысят норму на 2-3 градуса.

Во вторник, 26 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать теплый сектор североатлантического циклона. Он сохранит в городе облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня превысят норму на 2-3 градуса. Столбики термометров в Петербурге покажут +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк закрывается с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Instagram / zab_tatiana