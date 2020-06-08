Прохлада и дожди: прогноз погоды в Петербурге на 16 августа

Температура воздуха прогреется до +20…+22 градусов.

В понедельник, 16 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием атмосферного фронта. Небо над городом закроет плотная пелена облаков, местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе прогреется до +20…+22 градусов. В Ленобласти до +18…+24. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее петербуржцев порадовала двойная радуга после дождя.

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