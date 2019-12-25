В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно

Температура воздуха в городе будет на 2-3 градуса выше нормы.

В четверг, 7 октября, на погоду в Петербурге продолжит оказывать влияние периферия антициклона. При переменной облачности по-прежнему обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня окажутся на 2-3 градуса выше нормы. Так, воздух в городе прогреется до +13…+15 градусов, в Ленобласти до +10…+15. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году.

Фото: Instagram / annatolstikova2907