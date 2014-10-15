В пятницу Петербург накроет активный циклон

Он станет причиной дождей и усиления ветра.

В пятницу, 3 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние очередной активный североатлантический циклон. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой. Сегодня в городе пройдут дожди, усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, в Ленобласти +8…+13. Ветер подует с севера со скоростью 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоится первое со времен революции венчание потомка Романовых.

Фото: pexels.com