Петербург оказался в тылу циклона 27 октября

В городе пройдут дожди, а температура воздуха составит +7…+9 градусов.

В среду, 27 октября, влияние на метеорологические условия в Петербурге окажет циклонический вихрь. Сегодня город окажется в его тыловой части. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе в этот день составит +7…+9 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +5…+10 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее жители Адмиралтейского района заметили во дворе лису.

Фото: Instagram / tatianafed304