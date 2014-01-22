Петербург останется на периферии циклона 24 сентября

В городе пройдут дожди, температура воздуха будет ниже положенных по климату значений.

В пятницу, 24 сентября, метеорологические условия в Петербурге будет формировать северо-восточная периферия циклона. Сегодня в городе пройдут небольшие дожди, а температура воздуха будет ниже положенных по климату значений. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Столбики термометров сегодня в городе покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге сентябрь 2021 года стал самым холодным в XXI веке.

Фото: Instagram / elenaleonardovna