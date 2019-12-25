Температура воздуха опустилась до -4,6 градусов.

Во вторник, 23 ноября, влияние на погоду в Петербурге окажет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня составит 0…-2 градусов, в Ленобласти -4…+1. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Михаил Леус добавил, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. Столбики термометров опускались до -4,6 градусов.

Ранее ночью на улице Розенштейна тушили доходный дом.

Фото: Instagram / smstolyarov