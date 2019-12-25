Сухо и прохладно будет в Петербурге 15 ноября

Температура воздуха в этот день составит 0…+2 градусов.

В понедельник, 15 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием антициклона, уходящего в центральную часть Европейской России. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня окажется немного ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут 0…+2 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с северо-запада с переходом на юго-запад со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Instagram / sharygin_alexandr59