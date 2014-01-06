Петербург попал под влияние циклона 13 октября

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

В среду, 13 октября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать североатлантический циклон. В этот день в городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня столбики термометров в Петербурге покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее у "Меги Парнас" заметили двух лисиц.

Фото: Instagram / aleksei.kryukov