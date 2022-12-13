Он назвал это событие торжеством справедливости.

Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он заявил в интервью порталу NEWS.am.

Галустян посетил Ереван, чтобы принять участие в открытии нового жилого комплекса. Он назвал получение гражданства Армении торжеством справедливости. Также шоумен отметил, что "сочинский армянский" язык отличается от "ереванского армянского" тем, что второй "очень правильный и литературный".

Ранее мы сообщали, что DJ Smash по запросу властей написал новый гимн Перми в честь 300-летия города.

Видео: YouTube / NEWS AM