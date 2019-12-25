Боярский пришел в ужас от современной музыки

Артист заявил, что с другой планеты и ничего не понимает в этом.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал современных исполнителей в эфире YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Ему и еще одному гостю программы, певице Доре дали послушать композицию "Дети RAVE – Икры и Сала". Боярский нелестно выразился об этом треке и всей современной музыке в целом.

Артист заявил, что его напрасно позвали на это шоу, где нужно оценить молодежные композиции. Он назвал себя человеком с другой планеты и отметил, что ничего в этом не понимает.

Ведущий программы Максим Галкин согласился со словами Михаила Боярского и подчеркнул, что тоже "с другой планеты", а затем попросил забрать его с собой. Однако Боярский не успокоился и начал угрожать Галкину, что споет услышанную песню детям Максима и Аллы Пугачевой Гарику и Лизе. В ответ Галкин заявил, что ему не нужны седые дети и рассмеялся.

Ранее Якубович прокомментировал желание Прохора Шаляпина стать ведущим "Поле чудес".

Фото: кадр из программы "Музыкалити"