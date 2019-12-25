В России вводят обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов

В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию, обязательное медицинское освидетельствование и фотографирование. Об этом пишет "РИА Новости".
В течение 30 дней или при получении документов на работу трудовым мигрантам нужно сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и пройти медосвидетельствование. Иностранцы, которые приехали на 90 дней и больше, должны сделать это в течение трех месяцев после приезда. Медицинские справки будут действовать в течение года. После этого срока тесты необходимо будет повторить.
От обязательной дактилоскопии, медосмотра и фотографирования при въезде в Россию освобождены граждане Белоруссии, дет в возрасте до шести лет, должностные лица международных организаций, а также главы и члены дипломатических представительств РФ.
Законодатели считают, что такая мера позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, снизить уровень преступности и предотвратить проникновение на территорию РФ лиц, причастных к террористическим организациям.
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все