В России вводят обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов

Также иностранцев обязали проходить медосмотр и фотографироваться в МВД.

В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию, обязательное медицинское освидетельствование и фотографирование. Об этом пишет "РИА Новости".

В течение 30 дней или при получении документов на работу трудовым мигрантам нужно сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и пройти медосвидетельствование. Иностранцы, которые приехали на 90 дней и больше, должны сделать это в течение трех месяцев после приезда. Медицинские справки будут действовать в течение года. После этого срока тесты необходимо будет повторить.

От обязательной дактилоскопии, медосмотра и фотографирования при въезде в Россию освобождены граждане Белоруссии, дет в возрасте до шести лет, должностные лица международных организаций, а также главы и члены дипломатических представительств РФ.

Законодатели считают, что такая мера позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, снизить уровень преступности и предотвратить проникновение на территорию РФ лиц, причастных к террористическим организациям.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве.

Фото: pixabay.com