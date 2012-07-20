Одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

Мигранты устроили массовую драку на складах "Озона" в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили представители Telegram-канала Mash в собственных социальных сетях. Журналисты отметили, что в результате происшествия потребовалась госпитализация одного из мужчин. Он доставлен в больницу с ножевым ранением. Предположительно, бытовой конфликт начался на территории из-за места в очереди на досмотр. Один из сотрудников пытался пройти очередь, не пропуская других людей, которые ранее ожидали процедуры проверки.

У приезжих, работающих с товаром, жёсткий график. Покурить, поесть или переодеться — раз в два часа. К тому же, каждый раз приходится проходить через рамки и охранников. пост Mash

В ТГ-канале добавили, что удар холодным оружием получил 24-летний молодой человек по имени Парвиз. По данным СМИ, сейчас ситуация изучается правоохранительными органами по региону.

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Фото и видео: Telegram / Mash