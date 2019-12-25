Подростки на Лиговском проспекте повздорили с неизвестными на почве нетрадиционной ориентации

В полицию поступило сообщение о драке. У подозреваемых изъяли пистолет, нож и телескопическую дубинку.

Утром вторника, 15 ноября, в отделение полиции по Центральному району Петербурга поступило сообщение о том, что накануне вечером у дома №64/66 по Лиговскому проспекту в парке Сан-Галли произошла драка. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия оперативники не обнаружили пострадавших, кроме того, с заявлениями и медицинской помощью никто не обращался. Однако у дома №50 удалось задержать сразу несколько подозреваемых. Ими оказались 17-летний учащийся техникума, 15-летний учащийся колледжа, 4 школьника 16 и 15 лет, и 15-летний подросток, который нигде не учится и не работает. Все несовершеннолетние, кроме одного, состоят на учёте в ОДН.

Как удалось установить, в понедельник около 21:00 у компании произошёл конфликт с двумя неизвестными на почве их возможной нетрадиционной ориентации. Предлагаемые жертвы подростковой агрессии скрылись в неизвестном направлении.

У двоих задержанных изъяты газовый пистолет "Пионер", 2 обоймы, 2 сигнальных патрона, гильза, нож и телескопическая дубинка, которая относится к категории холодного оружия. На задержанных, достигших 16-летнего возраста, составлены административные протоколы. Остальным вынесены постановления об отказе в возбуждении дела об административном производстве.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина устроил разбой в магазине на улице Орджоникидзе.

Фото: Piter.TV