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Мужчина устроил разбой в магазине на улице Орджоникидзе

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Злоумышленник украл товар, а при задержании достал нож и начал драку.

В воскресенье, 13 ноября, в одном из магазинов Московского района произошло разбойное нападение. Мужчина украл товар, а как только его попытались задержать, достал нож и учинил драку. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Его действия запечатлели установленные в магазине камеры.

 На место прибыл наряд полиции. Приметы нападавшего установить не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что в  "Окее" на Выборгском шоссе проверили воздух после сообщения о разливе яда.

Видео: Piter.TV

Теги: кража, криминал, московский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Видео,

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