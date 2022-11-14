Мужчина устроил разбой в магазине на улице Орджоникидзе

В воскресенье, 13 ноября, в одном из магазинов Московского района произошло разбойное нападение. Мужчина украл товар, а как только его попытались задержать, достал нож и учинил драку. Об этом стало известно Piter.TV.
Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Его действия запечатлели установленные в магазине камеры.
На место прибыл наряд полиции. Приметы нападавшего установить не удалось.
Ранее мы сообщили о том, что в "Окее" на Выборгском шоссе проверили воздух после сообщения о разливе яда.
Видео: Piter.TV
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