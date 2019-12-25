Мигранты отправили из России в страны СНГ 720 млн долларов

Это рекордный показатель с сентября 2018 года.

В июне этого года переводы физических лиц из России в страны СНГ выросли на 27,9%, если сравнивать с предыдущим месяцем. Объем переводов составил 720 млн долларов. Это рекордный показатель, начиная с сентября 2018 года, сообщает Банк России.

Выросли также переводы в страны зарубежья до 100 млн долларов, рост составил 8,7%. В результате перечисления физлиц из России в июне выросли на 25,2%, до 820 миллионов долларов. Это максимальный уровень с июля 2020 года.

Поступления в пользу физлиц в России через платежные системы выросли на 13%, до 288 миллионов долларов.

"Основной источник переводов физлиц в страны СНГ – доходы гастарбайтеров. Основное направление – Узбекистан. Этот рост связан как с восстановлением российской экономики и ее выходом из кризиса, так и с восстановлением спроса на иностранную рабочую силу, в первую очередь, со стороны строительной индустрии", — сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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