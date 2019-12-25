Мигранта переехал трактор на стройке в Петербурге

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства травмирования 27-летнего мигранта в Петербурге. Молодого человека переехал трактор у дома №99 на Петергофской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел 24 ноября на строительной площадке. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с разрывом мочевого пузыря, переломом плечевой кости. Мигранта поместили в реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка. Предварительные результаты не выявили по данному адресу строительных объектов.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали мужчину после двойной попытки суицида.

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