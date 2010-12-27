Мигрант выплатит крупный штраф за попытку взятки участковому

Мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы тот отпустил его товарища.

Прокуратура Приморского района признала Изатилло Темурова виновным в даче взятки должностному лицу, передает пресс-службы прокуратуры города.

Как выяснилось, в минувшем августе Темуров пытался спасти своего знакомого, прикрыв нарушение взяткой участковому. Его приятель, гражданин Республики Узбекистан, который работал в России с поддельным патентом на трудовую деятельность и был задержан, попросил у Темурова помощи. Обвиняемый пытался уговорить участкового отпустить задержанного товарища за денежное вознаграждение. Предупреждения должностного лица о том, что сомнительные предложения незаконные и могут привлечь к уголовной ответственности, просителя не остановили.

Полицейский сообщил о взяточнике в отдел противодействия коррупции. Темуров успел подсунуть около 23 тысяч рублей в папку с документами на столе участкового, после чего его задержали.

Суд назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. рублей.

А в Ленобласти при получении взятки задержали главу Янегского сельского поселения.

Фото: Piter.TV