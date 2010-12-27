В Ленобласти при получении взятки задержали главу Янегского сельского поселения

Деньги во время обысков нашли в его автомобиле.

Как стало известно Piter.TV, в ночь с 5 на 6 ноября в Лодейнопольском районе, в доме главы администрации Янегского сельского поселения, Антона Сазанова, проходили обыски, во время которых в автомобиле обыскиваемого были обнаружены 600 тысяч "бюджетных" рублей.

Хищение государственных средств было реализовано через муниципальный контракт на приобретение квартир для переселенцев. Во время совершения сделки были обнаружены "лишние" 600 тысяч рублей. Предположительно, что именно их Сазанов решил присвоить себе.

Во время задержания глава администрации отрицал свою причастность к хищению средств, заявив, что кто-то подбросил ему сверток с наличными.

Сейчас полиция выясняет детали случившегося. Из районной администрации были изъяты документы на приобретение жилья.

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