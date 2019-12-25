Мигрант ранил ножом соотечественника во время ссоры на Московском проспекте

Пострадавшего увезли в больницу с проникающей колото-резанной раной грудной клетки.

Вечером 19 июля на Московском проспекте произошел конфликт между двумя гражданами Таджикистана, который закончился поножовщиной. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ссора произошла возле дома №1 около 21:45. В ходе внезапно возникшего конфликта один из мигрантов схватил нож и ударил им своего соотечественника. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи с проникающей колото-резанной раной грудной клеткой в состоянии средней степени тяжести.

С места происшествия изъяли марлевый тампон со следами вещества бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина попал в реанимацию после застолья с братом.

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