Клиент обокрал стилиста на Мебельной улице

Придя на сеанс, хулиган набросился на мастера с ножом и потребовал 23 тыс. рублей.

В Приморском районе посетитель салона красоты обокрал парикмахера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 11 февраля, на Мебельной улице в доме № 35/3 около 23:35. Известно, что злоумышленник записался на стрижку к стилисту через соцсеть. Придя на сеанс, хулиган набросился на мастера с ножом и потребовал 23 тыс. рублей. Бандит похитил смартфон парикмахера, золотую цепочку, кулон и три золотых кольца. "Нарядившись", клиент скрылся.

По факту случившего возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали 29-летнего мигранта, его подозревают в совершении злодеяния.

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