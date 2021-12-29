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Клиент обокрал стилиста на Мебельной улице
Сегодня, 14:35
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Клиент обокрал стилиста на Мебельной улице

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Придя на сеанс, хулиган набросился на мастера с ножом и потребовал 23 тыс. рублей.

В Приморском районе посетитель салона красоты обокрал парикмахера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в пятницу, 11 февраля, на Мебельной улице в доме № 35/3 около 23:35. Известно, что злоумышленник записался на стрижку к стилисту через соцсеть. Придя на сеанс, хулиган набросился на мастера с ножом и потребовал 23 тыс. рублей. Бандит похитил смартфон парикмахера, золотую цепочку, кулон и три золотых кольца. "Нарядившись", клиент скрылся. 

По факту случившего возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали 29-летнего мигранта, его подозревают в совершении злодеяния. 

Ранее на Piter.tv:  губернатор Петербурга пообещал помочь жительнице Северной столицы, которая пострадала на Бали.

Фото: Pexels

Теги: мебельная улица, мигрант, обокрали стилиста, угрожал ножом, украл деньги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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