Мигрант едва не отправился в колонию за побег от конвоиров

Мужчину перевозили из суда в изолятор, когда он решил сбежать.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор Азимбеку Маримову, сбежавшего от полицейских при перевозке в изолятор временного содержания. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Неудачный побег мигрант совершил днем 28 февраля, когда его конвоировали из районного суда в ИВС Красногвардейского района. Мужчина резко выдернул руку, освободившись от наручников, и побежал в попытке скрыться от полицейских. Беглеца оперативно задержали.

В суде мигрант полностью признал вину, смягчающими факторами стало отсутствие судимости, трудолюбие и положительный отзыв с места работы, а также отсутствие учета у нарколога и психиатра. Мужчине назначил год в колонии-поселении, но время содержания под стражей с момента побега зачли в срок лишения свободы, и мигранта освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее мы сообщали, что воспитательница погибшей в детсаду девочки предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV