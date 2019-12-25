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Сотрудник птицефабрики через соцсети развращал малолетнюю петербурженку
Сегодня, 9:52
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Alena_Zinovieva

Сотрудник птицефабрики через соцсети развращал малолетнюю петербурженку

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В полицию обратилась мать потерпевшей.

В четверг, 4 июня, в полицию Петербурга обратилась женщина 1975 года рождения и заявила о развращении ее дочери 2004 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 1 по 19 мая 2020 года неизвестный под ником "Nodrislomov" совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки через социальную сеть "ВКонтакте".

Подозреваемый был задержан по месту проживания. Им оказался 33-летний гражданин Узбекистана, работающий в АО "Птицефабрика РОСКАР". На территории Петербурга и Ленобласти он находился без регистрации.  

Из квартиры был изъят мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Шушарах безработный избил и изнасиловал собутыльницу.

Фото: pixabay.com

Теги: мигранты, развратные действия, совращение малолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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