Миграционные рейды в Петербурге добавили работы военкоматам

Профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства полиция Петербурга дополнила новой опцией. При проверке мест компактного проживания или работы мигрантов помимо самих иностранцев полицейские проверяют и их земляков, но уже принявших российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы.
МВД по Петербургу и Ленобласти
Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Новоиспеченных граждан России сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для постановки на воинский учет.
Ранее на Piter.tv: Из Петербурга выдворят почти 500 нелегальных мигрантов.
Видео: МВД
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