Миграционные рейды в Петербурге добавили работы военкоматам

Новоиспеченным гражданам России напоминают об обязанности воинской службы.

Профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства полиция Петербурга дополнила новой опцией. При проверке мест компактного проживания или работы мигрантов помимо самих иностранцев полицейские проверяют и их земляков, но уже принявших российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы. МВД по Петербургу и Ленобласти

Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Новоиспеченных граждан России сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для постановки на воинский учет.

Ранее на Piter.tv: Из Петербурга выдворят почти 500 нелегальных мигрантов.

Видео: МВД