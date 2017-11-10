Мигель представил самую загадочную постановку осени "Безликие"

В Петербурге прошла премьера самой загадочной постановки этой осени - иммерсивного шоу "Безликие".

Шоу «Безликие», сценарий которого был вдохновлен пьесой «Привидения» норвежского драматурга Генрика Ибсена – один из самых больших иммерсивных театров в мире. Это – второй подобный проект театральной компании YBW. Первое шоу – «Вернувшиеся», – с 1 декабря 2016 года успешно идет в Москве и приняло на своей площадке уже более 40 тысяч зрителей.

В создании «Безликих» приняла участие международная команда профессионалов: продюсерВячеслав Дусмухаметов, режиссер, продюсер и хореограф Мигель, американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина (Journey Lab, Нью-Йорк), композитор, лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и петербургский дизайнер Алина Герман.

Первыми зрителями «Безликих» стали известные представители светской жизни города, модные блогеры и лидеры мнений, среди которых Алиса Вокс, группа IOWA, телеведущие Александр Малич, Максим Брызгалин, Михаил Генделев, Наталья Бантеева, актриса Полина Толстун, Николай Соболев, Александр Муратаев и многие другие.

Мировая премьера шоу состоялась 9 ноября и продлится до декабря.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Надежда Путинцева