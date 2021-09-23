Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go 3

Стартовая цена устройства базовой конфигурации составит 400 долларов, максимальной – 630

Компания Microsoft анонсировала планшет Surface Go 3. Главное его отличие от предыдущей модели – более мощный процессор. Заявленные характеристики обещают, что планшет будет работать практически вдвое быстрее Surface Go 2.

Новый девайс оснащен 10,5-дюймовым дисплеем на 1920 × 1080 пикселей. Под крышкой планшета работают процессоры Pentium Gold 6500Y (в базовой модели) и Core i3-10100Y (в модели максимальной конфигурации). Оперативная память устройства составляет4 или 8 Гбайт LPDDR3. В начальной конфигурации устройство содержит 64 Гбайт постоянной памяти, в более дорогой – 128 Гбайт.

В девайс установлены камеры на пять и восемь мегапикселей с поддержкой видео 1080p. Отмечается, что планшет сможет работать 11 часов работы без подзарядки.

Стартовая цена устройства базовой конфигурации составит 400 долларов, максимальной – 630. Предполагаемая дата выхода девайса – 5 октября.

Ранее мы сообщали, что в России стартовал предзаказ новых iPhone 13.

Видео: YouTube / Microsoft Surface