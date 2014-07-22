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Microsoft откажется от Internet Explorer
Сегодня, 17:22
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shuwioll

Microsoft откажется от Internet Explorer

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IT-гигант прекратит поддержку браузера 15 июня 2022 года.

Microsoft Corp прекратит поддержку браузера Internet Explorer 15 июня 2022 года. Ему на замену придет браузер Edge, сообщает в пресс-срелизе IT-гиганта. 

В сообщении говорится, что в браузере Edge имеется режим IE, который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. 

Microsoft сообщает, что все данные истории поиска можно перенести с Internet Explorer на Edge, в том числе истории поиска и пароли. Для бизнеса переход на другой браузер тоже не должен стать проблемой, потому что уже подготовлен список указаний о переносе всех данных. 

В компании объяснили, что от Internet Explorer пришлось отказаться из-за защиты данных пользователей. 
 

Фото: pixabay 

Теги: edge, internet explorer, microsoft
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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