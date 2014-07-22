Microsoft откажется от Internet Explorer

IT-гигант прекратит поддержку браузера 15 июня 2022 года.

Microsoft Corp прекратит поддержку браузера Internet Explorer 15 июня 2022 года. Ему на замену придет браузер Edge, сообщает в пресс-срелизе IT-гиганта.

В сообщении говорится, что в браузере Edge имеется режим IE, который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

Microsoft сообщает, что все данные истории поиска можно перенести с Internet Explorer на Edge, в том числе истории поиска и пароли. Для бизнеса переход на другой браузер тоже не должен стать проблемой, потому что уже подготовлен список указаний о переносе всех данных.

В компании объяснили, что от Internet Explorer пришлось отказаться из-за защиты данных пользователей.



Фото: pixabay