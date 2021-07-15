МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Военные не допустили нарушения госграницы РФ.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский патрульный самолет США над акваторией Тихого океана. Об этом рассказали представители Национального центра управления обороной РФ. Ведомство входит в состав Минобороны. Летчики определили иностранную воздушную цель как Р-8А "Посейдон" от Военно-морских сил США.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. пресс-служба центра

Пилот уточнил, что цель сопровождалась вдоль всего юго-восточного побережья Камчатки. Военнослужащие не допустили нарушения государственной границы иностранным бортом.

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над акваторией Берингова моря.

Видео: Telegram/РИА Новости