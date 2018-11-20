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Полиция Петербурга задержала банду межрегиональных фальшивомонетчиков
Сегодня, 11:42
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lesjasap

Полиция Петербурга задержала банду межрегиональных фальшивомонетчиков

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В ближайшее время дело рассмотрят в суде.

Следственное управление МВД задержала группу молодых людей, которую подозревают в создании, хранении, перевозке и сбыте фальшивых денежных средств. Банда оказалась межрегиональная: предполагаемые злоумышленники являются уроженцами Санкт-Петербурга, Москвы и Ставропольского края. Мужчинам от 26 до 35 лет.

По данным стороны обвинения, преступники больше года реализовывали фрагменты фальшивых банкнот. Расследование дела завершено. Материалы переданы в Смольнинский районный суд. ОПГ действовала в февраля 2016 года по апрель 2017-го. За все время деятельности, фигурантам удалось заработать около семи миллионов рублей.

Оперативники обыскали квартиры подозреваемых. Там были найдены металлические пластины, мобильные устройства, документы и элементы поддельных денег на 1, 8 миллиона рублей. Сейчас злоумышленники заключены под стражу.

Напомним, что снеговики пикетируют у "дороги раздора" в Мурино.

Фото: Piter.tv

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Теги: межрегиональная опг, опг, смольнинский районный суд, фальшивомонетчики, фальшивые деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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