Легендарная межпланетная станция "Кассини" сгорела в атмосфере Сатурна

Сегодня "Кассини" закончила свой почти 20-летний путь, приоткрыв человечеству завесу тайн Сатурна

Сегодня, 15 сентября, межпланетная станция "Кассини" завершила свое почти 20-летнее путешествие.

Старт "Кассини" был произведен 15 октября 1997 года на мысе Канаверал. Начиная с 2010 года для "Кассини" расширили миссию, за время которой она множество раз облетела Луну, а так же изучала Сатурн и Титан. За время своей миссии "Кассини" передала на Землю более 600 гигабайтов информации, сделала больше 500 тысяч фотографий.

Благодаря этому зонду для человечества приоткрылось множество тайн Солнечной системы и Сатурна. Специалисты и ученые со всего Мира еще долго будут изучать информацию, которую передала "Кассини".

"Гибель" этого легендарного зонда была запланирована заранее. К сегодняшнему дню все ресурсы и топливо закончились. "Кассини" направили на Сатурн, где она и сгорела в слоях атмосферы, передав свои последние снимки на Землю.

Видео: YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory

Фото: CassiniSaturn