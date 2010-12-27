В Петербурге стартует Международный молодежный экологический форум

В Петербурге 25 октября в пространстве "Точка Кипения" стартует Международный молодежный экологический форум. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В рамках форума пройдут семинары, посвященные устойчивому развитию и простым экопривычкам, меняющим мир. Студенты и школьники узнают, как мы влияем на состояние планеты и что можем с этим сделать.
Перед форумом также состоятся масштабные экологические квесты "Чистые игры", призванные очистить общественные места для отдыха.
Международный культурный форум в Петербурге пройдет 14-16 ноября.
Фото: pixabay
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