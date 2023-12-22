Международный форум труда стартует в Петербурге

В мероприятии поучаствуют представители власти, бизнеса, науки, образования и эксперты по управлению человеческими ресурсами.

В Петербурге с 20 по 22 февраля в Таврическом дворце, Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и КВЦ "Экспофорум" пройдет VIII Международный форум труда. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 19 февраля.

Главная тема форума в 2024 году – "Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и новые решения". Важное место в повестке дней займут анализ рынка труда и вопросы, которые связаны с искусственным интеллектом (ИИ), новыми технологиями в образовании, поиском и подбором сотрудников, работой с персоналом.

В мероприятии поучаствуют представители власти, бизнеса, науки, образования и эксперты по управлению человеческими ресурсами.

Организаторами форума стали правительство Петербурга, СПбГУ, Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ.

Ранее на Piter.TV: Международный культурный форум состоится в Петербурге в сентябре.

Фото: Piter.TV