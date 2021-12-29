Международные резервы России выросли до 638,2 млрд долларов

Это исторический максимум.

По данным на 14 января 2022 года международные резервы России выросли на 7,7 млрд долларов. Сумма составила в результате 638,2 млрд долларов. Об этом сообщает Центробанк России.

Отмечается, что таким образом международные резервы обновили исторический максимум. В сообщении регулятора отмечается, что резервы выросли на 1,2% на фоне положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

По данным на 7 января международные резервы России составляли 630,5 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что Банк России предлагает запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Фото: cbr.ru