Международные резервы России выросли до 630,6 млрд долларов

Выросли резервы в результате покупки иностранной валюты.

На 31 декабря 2021 года международные резервы РФ выросли на 0,1 млрд долларов, до 630,6 млрд долларов. Об этом сообщает Центробанк России.

Как сообщает ЦБ, резервы увеличились в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой.

При этом на 24 декабря 2021 года международные резервы России увеличились на 4,2 млрд долларов. Сумма составляла 630,5 млрд долларов.

Ранее аналитик назвал три способа надежно вложить деньги. Он считает, что инвестировать безопаснее всего в золото, недвижимость и доллары.

Фото: cbr.ru