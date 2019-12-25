Международные резервы России выросли до 626,3 млрд долларов

За неделю величина международных резервов практически не изменилась.

На 19 ноября 2021 года международные резервы России составили 626,3 млрд долларов. За неделю увеличение произошло на 0,1 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка России.

Отмечается, что на 12 ноября международный объем резервов России составлял 626,2 млрд долларов. Получается, что за неделю фактически не изменилась величина резервов.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, а также специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее мы писали, что долговая нагрузка россиян увеличилась до 10,2%. Так, выросло число кредитов, которые предоставляли заемщикам с долговой нагрузкой более 80%. Выросла также долгосрочных потребкредитов, которые характеризуются повышенным уровнем риска.

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