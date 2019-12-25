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Международные резервы России выросли до 626,3 млрд долларов
Сегодня, 10:01
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Международные резервы России выросли до 626,3 млрд долларов

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За неделю величина международных резервов практически не изменилась.

На 19 ноября 2021 года международные резервы России составили 626,3 млрд долларов. За неделю увеличение произошло на 0,1 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка России.

Отмечается, что на 12 ноября международный объем резервов России составлял 626,2 млрд долларов. Получается, что за неделю фактически не изменилась величина резервов.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, а также специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.  

Ранее мы писали, что долговая нагрузка россиян увеличилась до 10,2%. Так, выросло число кредитов, которые предоставляли заемщикам с долговой нагрузкой более 80%. Выросла также долгосрочных потребкредитов, которые характеризуются повышенным уровнем риска.

Фото: pixabay 

Теги: международные резервы россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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