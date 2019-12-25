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Долговая нагрузка россиян увеличилась до 10,2%
Сегодня, 9:25
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Долговая нагрузка россиян увеличилась до 10,2%

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Произошло это на фоне ускоренного роста необеспеченного розничного кредитования.

В первой половине 2021 года долговая нагрузка россиян увеличилась до 10,2%. Для сравнения, ранее этот показатель составлял 9,8%. В "Обзоре финансовой стабильности" Банка России говорится, что долговая нагрузка выросла на фоне необеспеченного розничного кредитования.

В первом полугодии 2021 года долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, который сопровождался снижением стандартов кредитования, - говорится в обзоре. 

Отмечается, что выросло число кредитов, которые предоставляли заемщикам с долговой нагрузкой более 80%. Выросла также долгосрочных потребкредитов, которые характеризуются повышенным уровнем риска.

Ранее в Saxo Bank допустили, что в 2022 году нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. 

Фото: pixabay 

Теги: долговая нагрузка россиян
Категории: Лента новостей, Новости России,

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