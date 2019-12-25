Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

В первом квартале она составила 11,9%.

В первом квартале долговая нагрузка россиян достигла 11,9% и обновила исторический максимум. Такие данные следуют из обзора финансовой стабильности Центробанка.

В начале 2021 года долговая нагрузка россиян составляла 11,7%.

"В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — сообщается в документе.

Долговая нагрузка растет из-за необеспеченных потребительских кредитов, говорится в документе. В первом квартале 2021 года рост задолженности по ним составила более 15% в годовом выражении.

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